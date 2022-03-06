«Арсенал» в гостях одолел «Уотфорд» в 28-м туре АПЛ

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Лондонский «Арсенал» обыграл «Уотфорд» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» в гостях одолел «Уотфорд» в 28-м туре АПЛ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Nigel Keene

Встреча прошла в Уотфорде и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе канониров отличились Мартин Эдегор (на пятой минуте), Букайо Сака (на 30-й минуте) и Габриэль Мартинелли (на 52-й минуте). Хозяева ответили голами Кучо Эрнандеса (на 11-й минуте) и Муссы Сиссоко (на 87-й минуте).

«Арсенал» набрал 48 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Уотфорд» с 19 очками находится на предпоследней, 19-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Садио Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ.

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