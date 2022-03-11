Шедевр Костича, бенефис Малиновского и невезение Влашича: чем запомнились первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

Филип Костич эффектным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота «Бетиса» и помог «Айнтрахту» одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, а Руслан Малиновский отметился голом и двумя передачами во встрече с «Байером». В свою очередь, «Барселона» дома не смогла обыграть «Галатасарай», а «Монако» и «Вест Хэм» потерпели поражения от «Браги» и «Севильи» соответственно.

Чудо-гол Костича и бенефис Пакеты

Из-за отстранения московского «Спартака» от еврокубков на стадии 1/8 финала Лиги Европы вместо привычных восьми противостояний было запланировано семь. «Лейпциг» досрочно проследовал в четвертьфинал турнира и мог сосредоточиться на выступлении на внутренней арене, попутно наблюдая за потенциальными соперниками. Одним из которых вполне может стать «Айнтрахт», взявших верх над «Бетисом» в вынесенном матче. В отличие от большинства встреч, она проводилась не в четверг, а в среду.

Обидчик «Зенита» проводил первую игру на стадионе «Бенито Вильямарин», но не смог воспользоваться преимуществом домашнего поля. Уже на 14-й минуте Филип Костич по невероятной дуге отправил мяч в сетку, а впоследствии Даити Камада во второй раз огорчил Клаудио Браво и сравнялся с Александром Соболевым в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша соревнований. В активе обоих стало по четыре гола. Японец отличился спустя две минуты после того, как Набиль Фекир восстановил паритет. Французский хавбек в стиле Арьена Роббена сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол.

Однако на этом опасные подходы к воротам Кевина Траппа практически завершились. Второй тайм прошёл под диктовку «Айнтрахта», который вполне мог довести счёт до крупного. Уйму моментов упустил Рафаэль Борре. Сначала он не реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой в собственной штрафной Айтора Руибаля, а затем ещё дважды не сумел справиться с опытнейшим Браво.

Домашнее поражение потерпел и «Порту», также игравший в среду. Подопечные Сержиу Консейсау нанесли 16 ударов по воротам «Лиона» и шесть раз попали в створ, но застать врасплох Антони Лопеша смогли лишь однажды. На пятой компенсированной минуте подключившийся к атаке центральный защитник Шансель Мбемба перевисел оппонента в воздухе и неотразимо пробил головой. Правда, конголезец находился в положении «вне игры», что и заметил видеоассистент арбитра.

Главным же героем встречи стал Лукас Пакета. Уже на 23-й секунде полузащитник разбил голову в столкновении с Пепе, но не покинул поле. Как оказалось, не зря. В начале второго тайма он откликнулся на шикарный пас пяткой Муссы Дембеле и покатил точно в дальний угол. Поначалу Хосе Санчес Мартинес не засчитал взятие ворот, но после консультаций с видеоассистентом указал на центр. А пару минут спустя бразилец чуть было не отличился со знаком «минус». Экс-футболист «Милана» коснулся мяча рукой в собственной штрафной и почти спровоцировал пенальти. Повезло, что за мгновение до этого «снаряд» угодил ему в корпус.

Упущенные моменты Влашича и нули на «Камп Ноу»

В матче между «Севильей» и «Вест Хэмом» всё также решил единственный гол. Подопечные Хулена Лопетеги нанесли 22 удара по воротам, но забили лишь со стандарта. Незамысловатый розыгрыш ввёл в ступор оборону гостей, в результате чего Мунир Эль-Хаддади оказался в штрафной в полном одиночестве. В радиусе пяти метров не находилось ни одного «молотобойца», способного помешать испанцу.

Футболистам «Вест Хэма» остаётся винить лишь самих себя. Пусть они нечасто беспокоили Яссина Боно, но имели несколько шансов отличиться, самый явный из которых упустил Никола Влашич. Экс-полузащитник ЦСКА откликнулся на навес с фланга, но попал прямо в голкипера.

К неожиданности многих, самый нерезультативный матч дня прошёл в столице Каталонии, где «Барселона» не сумела распечатать ворота «Галатасарая». Хозяева владели мячом 68% времени, а по ожидаемым голам превзошли оппонента в десять раз (1,61 — 0,16), но так и не смогли заставить капитулировать Иньяки Пенью. Интересно, что 23-летний голкипер является воспитанником «блауграны», а за турецкий коллектив выступает на правах аренды.

Зажечь своё имя на табло не смогли ни имевший несколько моментов Мемфис Депай, ни проводивший 100-й матч в еврокубках Жорди Альба, а Френки де Йонгу путь к голу преградила штанга. «Галатасарай» сотворил сенсацию и впервые за 20 лет увёз ничью с «Камп Ноу», а в концовке первого тайма и вовсе мог повергнуть в шок местных болельщиков. Керем Актюркоглу совершил забег на 40 метров и «выстрелил» из пределов штрафной, но выше перекладины.

Шоу имени Малиновского и два отменённых гола «Монако»

Если в Барселоне обошлось без голов, то в Бергамо таковых набралось аж пять. Уже в начале встречи «Байер» разыграл эффектную многоходовку у штрафной «Аталанты», завершившуюся точным ударом Чарлеса Арангиса. Но радость была недолгой. В период с 23-й по 49-ю минуту хозяева трижды застали врасплох гостей, а главными творцами успеха выступили Руслан Малиновский и Луис Мурьель. Сначала украинец воспользовался пасом партнёра и будто рукой забросил мяч в дальний угол, а затем дважды ассистировал колумбийцу. Для того это стало значимым событием. До настоящего момента форвард лишь шесть раз поражал ворота противников в нынешнем сезоне, а дубль оформлял в январской игре с «Удинезе» в Серии А.

«Байер» сумел лишь сократить отставание благодаря точному удару Муссы Диаби, но восстановить паритет так и не смог. Не помогло даже появление на поле Сердара Азмуна, вышедшего на замену на 85-й минуте. Шанс проявить себя получил и российский легионер «Аталанты» Алексей Миранчук, но ничем значимым не запомнился.

То же самое можно сказать и об Александре Головине. Хавбек начал матч с «Брагой» на скамейке запасных, а вышел лишь в середине второго тайма. К этому моменту «Монако» уже уступал со счётом 0:1, а за минуту до окончания основного времени пропустило вновь. Грубейшими ошибками в обороне монегасков воспользовались Абель Руис и Витор Оливейра. При этом нельзя сказать, что подопечные Филиппа Клемана смотрелись слабее. По ожидаемым голам они даже превзошли оппонента (1,73 — 1,41), но где-то подвела реализация, а где-то не хватило везения. Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер по разу огорчили Лиму Матеуса, но в обоих случаях линейный судья поднял флажок.

Таким образом, «Брага» добилась уверенной победы на своём поле и увеличила шансы на выход в следующий раунд турнира. А практически гарантировали себе путёвку в четвертьфинал «Рейнджерс». Подопечные Джованни ван Бронкхорста дома разгромили «Црвену Звезду» (3:0), причём окончательный счёт установили уже к 51-й минуте. Сначала Джеймс Тавернье реализовал пенальти, а затем по разу отличились Альфредо Морелос и Леон Балогун.

Всё могло сложиться иначе, если бы сербы бережнее относились к собственным шансам. В середине первого тайма Александр Катаи подошёл к «точке», но проиграл дуэль 40-летнему Аллану Макгрегору. А во второй половине фортуна отвернулась от Гелора Канги — экс-полузащитник «Ростова» сотряс перекладину.