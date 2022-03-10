De Telegraaf: Промеса подозревают в участии в обороте крупной партии кокаина
- РИА Новости
Представители правопорядка подозревают 30-летнего уроженца Амстердама и членов его семьи в перевозке крупной партии кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года, сообщает De Telegraaf.
Уточняется, что родственники Промеса уже заключены под стражу. Если футболист вернется в Нидерланды, то тоже будет арестован.
Оптовая стоимость перехваченной партии наркотиков составляла €120 млн евро. Промес вместе с членами семьи якобы вложил деньги в покупку партии кокаина.
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» переиграл в столичном дерби «Динамо» (2:0). Один из мячей забил Промес.
Контракт нидерландца с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах Промесу могут предъявить новые обвинения из-за нападения на кузена.