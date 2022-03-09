NOS: в Нидерландах Промесу могут предъявить новые обвинения из-за нападения на кузена

Появились новые подробности по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в покушении на своего двоюродного брата.

Нидерландское издание NOS, опубликовало расшифровки телефонных разговоров Промеса, в которых он признаётся в преступлении.

В распоряжении портала оказались разговоры между Промесом и его отцом, в котором игрок говорит о том, что мог убить кузена, а затем спортсмен позвонил своей матери и тёте.

Квинси в ходе разговора уточнил, куда он нанёс удар, а услышав, что он пришёлся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться».

Далее он снова позвонил отцу и произнёс следующее: «Я верен своей тёте. Если кто-то попытается как-то оскорбить её, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы ещё уродливее».

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Отмечается, что потерпевший получил травму колена. Промес изначально всё отрицал, но теперь его дело может быть переквалифицировано на предумышленное покушение на убийство.

В начале 2021 года футболист вернулся в «Спартак». В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее адвокат кузена Промеса подтвердил, что футболиста хотят посадить в тюрьму.