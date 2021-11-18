Адвокат кузена Промеса подтвердил, что футболиста хотят посадить в тюрьму

Иегуди Мошкович, адвокат кузена нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, подтвердил, что голландскому футболисту грозит тюремный срок за покушение на убийство.

Об этом он заявил изданию AD. Таким образом, Промес рискует быть приговорённым к тюрьме на несколько лет.

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. В начале 2021 года футболист вернулся в «Спартак», за который в нынешнем сезоне провёл 13 матчей и забил пять мяча.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис выразил мнение, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Промесом.