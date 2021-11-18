Адвокат кузена Промеса подтвердил, что футболиста хотят посадить в тюрьму
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Об этом он заявил изданию AD. Таким образом, Промес рискует быть приговорённым к тюрьме на несколько лет.
Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. В начале 2021 года футболист вернулся в «Спартак», за который в нынешнем сезоне провёл 13 матчей и забил пять мяча.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис выразил мнение, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Промесом.