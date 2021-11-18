Канчельскис считает, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Промесом

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.

«Мы не знаем, какая там ситуация. Может, это подставное дело. Пускай сами разбираются. Это семейное дело. При чём здесь «Спартак» и футбол? Не вижу ничего общего. Клуб будет решать, что делать дальше, если это подтвердится. Всё в жизни бывает», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. В начале 2021 года футболист вернулся в московский клуб, за который в нынешнем сезоне провёл девять матчей и забил три мяча.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Промес прячется от полиции в РПЛ.