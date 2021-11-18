Канчельскис считает, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Промесом

Короткая ссылка
Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.
Канчельскис считает, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Промесом
  • AP

«Мы не знаем, какая там ситуация. Может, это подставное дело. Пускай сами разбираются. Это семейное дело. При чём здесь «Спартак» и футбол? Не вижу ничего общего. Клуб будет решать, что делать дальше, если это подтвердится. Всё в жизни бывает», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. В начале 2021 года футболист вернулся в московский клуб, за который в нынешнем сезоне провёл девять матчей и забил три мяча.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Промес прячется от полиции в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить