Червиченко — об обвинении в адрес Промеса: в РПЛ он прячется от полиции

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника красно-белых Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.

«Если это окажется правдой, то вряд ли Промес пропустит матчи РПЛ. Я так думаю, что он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей. В Европу он не сможет ездить, если «Спартак» каким-то образом попадёт в еврокубки. Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что даже без этой ситуации футболист не соответствует своей зарплате. По мнению Червиченко, Промеса покупали как воспоминание о чемпионском сезоне.

Ранее сообщалось, что «Зенит» общался с «Аталантой» по поводу Миранчука и Азмуна.