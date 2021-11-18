СЭ: «Зенит» общался с «Аталантой» по поводу Миранчука и Азмуна

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Представители санкт-петербургского «Зенита» общались с «Аталантой» по поводу возможного трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука.
СЭ: «Зенит» общался с «Аталантой» по поводу Миранчука и Азмуна
  • © Spada/LaPresse
  • globallookpress.com

По сообщению «Спорт-Экспресса», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» во время поездки петербургского клуба в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась 2 ноября.

В ходе разговора также была затронута тема перехода форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Аталанту».

В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Шатов приостановил футбольную карьеру и расторг с «Рубином» контракт.

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