СЭ: «Зенит» общался с «Аталантой» по поводу Миранчука и Азмуна
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По сообщению «Спорт-Экспресса», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» во время поездки петербургского клуба в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась 2 ноября.
В ходе разговора также была затронута тема перехода форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Аталанту».
В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Шатов приостановил футбольную карьеру и расторг с «Рубином» контракт.