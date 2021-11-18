Шатов приостановил футбольную карьеру и расторг с «Рубином» контракт

31-летний российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов приостановил футбольную карьеру.

«Принял решение для себя просто: в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжёлый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса», — сказал Шатов пресс-службе «Рубина».

Он также рассказал, что принял решение о расторжении контракта, потому что хотел оставить клуб в выигрышном положении.

Напомним, что Шатов присоединился к «Рубину» в 2020 году. Он провёл за команду 24 матча, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Аршавин, Тихонов и Сычёв проведут занятия в детских футбольных центрах РФС.