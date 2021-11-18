Аршавин, Тихонов и Сычёв проведут занятия в детских футбольных центрах РФС

Короткая ссылка
22 и 23 ноября Российский футбольный союз (РФС) проведёт серию селекционных фестивалей для детей Ярославской области. В мастер-классе примут участие легенды российского футбола Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычёв.
Аршавин, Тихонов и Сычёв проведут занятия в детских футбольных центрах РФС
  • AP

Фестивали пройдут на базе детского футбольного центра в Тутаеве и регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный» и будут реализованы в рамках проекта подготовки резерва «Наша смена», реализуемого РФС при поддержке компании «Норильский никель».

Помимо тестирований, по результатам которых дети из муниципальных образований Ярославской области получат возможность пройти обучение в местных центрах подготовки, участников ждут мастер-классы и автограф-сессии с легендами российского футбола. Кроме того, в Гаврилов-Яме будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области.

«Для того чтобы пирамида была стройной, важно создать систему подготовки резерва по стране начиная с раннего возраста. Как раз на эти изменения направлен новый проект «Наша смена», несущий за собой системные перемены в детско-юношеском футболе, — начиная от селекции и заканчивая развитием и обучением детских тренеров», — отметил Аршавин.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинениях Промеса в покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить