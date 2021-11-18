Аршавин, Тихонов и Сычёв проведут занятия в детских футбольных центрах РФС
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Фестивали пройдут на базе детского футбольного центра в Тутаеве и регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный» и будут реализованы в рамках проекта подготовки резерва «Наша смена», реализуемого РФС при поддержке компании «Норильский никель».
Помимо тестирований, по результатам которых дети из муниципальных образований Ярославской области получат возможность пройти обучение в местных центрах подготовки, участников ждут мастер-классы и автограф-сессии с легендами российского футбола. Кроме того, в Гаврилов-Яме будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области.
«Для того чтобы пирамида была стройной, важно создать систему подготовки резерва по стране начиная с раннего возраста. Как раз на эти изменения направлен новый проект «Наша смена», несущий за собой системные перемены в детско-юношеском футболе, — начиная от селекции и заканчивая развитием и обучением детских тренеров», — отметил Аршавин.
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