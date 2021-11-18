В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинениях Промеса в покушении на убийство
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«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Он также добавил, что, по информации клуба, продолжается обычная процессуальная история. «Спартак» будет опираться на официальные запросы компетентных органов.
Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство.