В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинениях Промеса в покушении на убийство

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника красно-белых Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он также добавил, что, по информации клуба, продолжается обычная процессуальная история. «Спартак» будет опираться на официальные запросы компетентных органов.

Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство.