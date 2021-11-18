В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинениях Промеса в покушении на убийство

Короткая ссылка
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника красно-белых Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.
В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинениях Промеса в покушении на убийство
  • © spartak.com

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он также добавил, что, по информации клуба, продолжается обычная процессуальная история. «Спартак» будет опираться на официальные запросы компетентных органов.

Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить