Источник: Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
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По информации Telegraaf, 29-летний спортсмен обвиняется в покушении на жизнь другого человека. СМИ уверены, что речь идёт о Промесе, который летом 2020 года во время домашней вечеринки мог ранить своего двоюродного брата.
Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча.
Ранее Василий Уткин заявил, что мечтает о матче между Россией и Украиной, потому что футбол — миротворец.