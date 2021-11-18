Уткин: мечтаю о матче между Россией и Украиной, футбол — миротворец

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своей мечте, чтобы сборные России и Украины сыграли друг с другом на крупном турнире.

«Я не просто рад — я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина — Россия. Давно. Футбол — миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются — и встретятся», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, что сборные России и Украины сыграют в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Согласно регламенту, УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.

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