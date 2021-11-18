Мишустин уволил замминистра спорта Машкову
- © Владимир Трефилов
- РИА Новости
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», — говорится в тексте документа.
По информации РИА Новости, Машкова уволена согласно федеральному закону под подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37. В данном законе говорится о прогулах в течение четырёх и более часов.
Напомним, что 32-летняя Машкова занимала данную должность с марта 2020 года. До этого она три года преподавала в Московском государственном юридическом университете им. Кутафина.
Ранее Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).