Мишустин уволил замминистра спорта Машкову

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», — говорится в тексте документа.

По информации РИА Новости, Машкова уволена согласно федеральному закону под подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37. В данном законе говорится о прогулах в течение четырёх и более часов.

Напомним, что 32-летняя Машкова занимала данную должность с марта 2020 года. До этого она три года преподавала в Московском государственном юридическом университете им. Кутафина.

Ранее Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).