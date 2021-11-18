Мишустин уволил замминистра спорта Машкову

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Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову.
Мишустин уволил замминистра спорта Машкову
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», — говорится в тексте документа.

По информации РИА Новости, Машкова уволена согласно федеральному закону под подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37. В данном законе говорится о прогулах в течение четырёх и более часов.

Напомним, что 32-летняя Машкова занимала данную должность с марта 2020 года. До этого она три года преподавала в Московском государственном юридическом университете им. Кутафина.

Ранее Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

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