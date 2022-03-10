Дик Адвокат заявил, что разочарован решением ФИФА по сборной России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить российским клубам и сборным принимать участие в турнирах под их эгидой.

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре. Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», — цитирует «Спорт-Экспресс» Адвоката.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не примет участие в стыковом турнире ЧМ-2022. Команда Польши, таким образом, без борьбы вышла в финал стыков.

Напомним, Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.