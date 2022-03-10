Дик Адвокат заявил, что разочарован решением ФИФА по сборной России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить российским клубам и сборным принимать участие в турнирах под их эгидой.
Дик Адвокат заявил, что разочарован решением ФИФА по сборной России
  • РИА Новости

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре. Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», — цитирует «Спорт-Экспресс» Адвоката. 

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не примет участие в стыковом турнире ЧМ-2022. Команда Польши, таким образом, без борьбы вышла в финал стыков.

Напомним, Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить