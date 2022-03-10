Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.
Валерий Карпин продолжит работу в сборной России – контракт продлён до конца 2022 года!— Сборная России (@TeamRussia) March 10, 2022
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