В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.