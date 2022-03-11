Дубль Мурьеля помог «Аталанте» переиграть «Байер» матче 1/8 финала ЛЕ
Игра, которая прошла в Бергамо, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
Мячи в составе «Аталанты» забили Руслан Малиновский (23-я минута), Луис Мурьель (25-я, 49-я). У «Байера» отличились Чарлес Арангис (11-я), Мусса Диаби (64-я).
Российский форвард Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте матча.
Ответная встреча состоится в Леверкузене 17 марта.
Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Вест Хэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.