Дубль Мурьеля помог «Аталанте» переиграть «Байер» матче 1/8 финала ЛЕ

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Итальянская «Аталанта» на своём поле нанесла поражение немецкому «Байеру» в первом матче 1/8 плей-офф финала Лиги Европы УЕФА.

Игра, которая прошла в Бергамо, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Мячи в составе «Аталанты» забили Руслан Малиновский (23-я минута), Луис Мурьель (25-я, 49-я). У «Байера» отличились Чарлес Арангис (11-я), Мусса Диаби (64-я).

Российский форвард Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте матча. 

Ответная встреча состоится в Леверкузене 17 марта.

Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Вест Хэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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