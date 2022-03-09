Источник: Роналду два месяца играл с болью в бедре

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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем.
Источник: Роналду два месяца играл с болью в бедре
  • AP
  • © Jon Super

Последние два месяца футболист играл с постоянной болью в бедре, сообщает The Telegraph. В настоящий момент он тренируется по индивидуальному плану.

Роналду пропустил матч 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити» (1:4) и рискует не принять участия в игре с «Тоттенхэмом» в следующем туре.

Напомним, что португальский нападающий сыграл за «Юнайтед» 23 матча в АПЛ, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен».

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