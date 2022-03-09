Хави: будет лучше, если Месси и Неймар победят «Реал»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен».

«Месси творил чудеса не только на «Бернабеу», но и на всех других стадионах. Сегодня большая игра и для Лео, и для Парижа, и для Мадрида. Пусть победит сильнейший, но если победят Месси и Неймар, то будет лучше», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ с «Реалом» пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первой встречи — 1:0 в пользу парижской команды.

Напомним, что «Барселона» не смогла выйти в Лигу чемпионов и выступает в Лиге Европы.

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