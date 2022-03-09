Глава судейского департамента РФС Перейра объяснил причину своего отъезда из России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра объяснил свой отъезд из России в Португалию.

«Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Моё возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удалённой работы, так что с этим никаких проблем не возникнет», — цитирует Перейру «РБ Спорт».

Специалист возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона.

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