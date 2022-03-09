Кабелла опубликовал эмоциональный пост после ухода из «Краснодара»

Полузащитник Реми Кабелла посвятил пост своему уходу из «Краснодара».

«Я от всего сердца благодарю за эти три года. Я благодарю всех в клубе за то, что они помогали мне каждый день! Всем сердцем с вами, я люблю вас», — написал Кабелла в Instagram.

Футболист провёл за «Краснодар» 62 матча, в которых забил 17 мячей и сделал десять результативных передач. Кабелла и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Масалитин заявил, что, если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ.