Масалитин: если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал распределять деньги между командами Российской премьер-лиги (РПЛ) равномерно.

«Если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», то петербургский клуб может вылететь в ФНЛ. Считаю, что деньги госкомпаний должны аккумулироваться в РФC и распределяться всем командам равномерно», — цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».

После 20-го тура чемпионата России «Зенит» занимает первую строчку с 44 очками. Команда на пять очков опережает идущее вторым «Динамо» (39 очков).

Ранее УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».