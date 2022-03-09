Масалитин: если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», то петербургский клуб может вылететь в ФНЛ. Считаю, что деньги госкомпаний должны аккумулироваться в РФC и распределяться всем командам равномерно», — цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».
После 20-го тура чемпионата России «Зенит» занимает первую строчку с 44 очками. Команда на пять очков опережает идущее вторым «Динамо» (39 очков).
Ранее УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».