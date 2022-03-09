Масалитин: если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал распределять деньги между командами Российской премьер-лиги (РПЛ) равномерно.
Масалитин: если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», то петербургский клуб может вылететь в ФНЛ. Считаю, что деньги госкомпаний должны аккумулироваться в РФC и распределяться всем командам равномерно», — цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».

После 20-го тура чемпионата России «Зенит» занимает первую строчку с 44 очками. Команда на пять очков опережает идущее вторым «Динамо» (39 очков).

Ранее УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».

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