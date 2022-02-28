УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о расторжении контракта с российской государственной компанией «Газпром».
УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru
  • © Christof Koepsel

Как сообщается на сайте УЕФА, решение вступает в силу незамедлительно и включает в себя сотрудничество в рамках Лиги чемпионов, соревнований национальных сборных, а также чемпионат Европы по футболу 2024 года. 

В прошлом году «Газпром» продлил контракт с УЕФА на два года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что «Спартак» исключён из текущего розыгрыша Лиги Европы.

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