УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом»
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Как сообщается на сайте УЕФА, решение вступает в силу незамедлительно и включает в себя сотрудничество в рамках Лиги чемпионов, соревнований национальных сборных, а также чемпионат Европы по футболу 2024 года.
В прошлом году «Газпром» продлил контракт с УЕФА на два года.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований.
Ранее сообщалось, что «Спартак» исключён из текущего розыгрыша Лиги Европы.