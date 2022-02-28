УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о расторжении контракта с российской государственной компанией «Газпром».

Как сообщается на сайте УЕФА, решение вступает в силу незамедлительно и включает в себя сотрудничество в рамках Лиги чемпионов, соревнований национальных сборных, а также чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В прошлом году «Газпром» продлил контракт с УЕФА на два года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что «Спартак» исключён из текущего розыгрыша Лиги Европы.