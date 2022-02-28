«Спартак» исключён из текущего розыгрыша Лиги Европы

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Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет сыграть в 1/8 финала Лиги Европы из-за решения ФИФА и УЕФА по поводу участия российских команд в международных соревнованиях.
«Спартак» исключён из текущего розыгрыша Лиги Европы
  • Legion-Media
  • © SOPA Images/Sipa USA

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УЕФА.

Напомним, «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом». 

Первый матч планировалось провести 10 марта в Лейпциге, а ответный — 17 марта на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований.

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