ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований 

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях.
ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований 
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«Вслед за первоначальными решениями, принятыми советом ФИФА и исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Решение действительно «до последующего уведомления».

27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «Сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что BSWW решила отменить проведение турниров по пляжному футболу в России.

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