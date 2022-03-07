Рангник — о Роналду: не могу заставить футболиста играть, если он говорит о травме
- AP
«Я должен верить своему медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу», — цитирует Рангника Sky Sports.
По его словам, он обязан в такие моменты доверять врачам.
«Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», — добавил специалист.
Роналду пропустил минувший матч с «Сити» из-за травмы бедра. МЮ проиграл в этой встрече со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что Роналду улетел в Португалию, когда понял, что не сыграет с «Манчестер Сити».