Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу травмы Криштиану Роналду перед матчем 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

«Я должен верить своему медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу», — цитирует Рангника Sky Sports.

По его словам, он обязан в такие моменты доверять врачам.

«Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», — добавил специалист.

Роналду пропустил минувший матч с «Сити» из-за травмы бедра. МЮ проиграл в этой встрече со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Роналду улетел в Португалию, когда понял, что не сыграет с «Манчестер Сити».