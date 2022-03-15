Роналду написал эмоциональный пост перед ответным матчем с «Атлетико»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Один из тех дней, которого мы все ждали. Один из тех шансов показать миру, почему «Олд Траффорд» известен как «Театр мечты». Давайте создадим потрясающую атмосферу, которую мы видели в нашей последней домашней игре», — написал Роналду в Instagram.

Встреча пройдёт 15 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Счёт первого матча — 1:1. Напомним, что с этого сезона в еврокубках было отменено правило выездного гола.

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