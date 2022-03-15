В Великобритании призвали болельщиков «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича

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Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступил с заявлением по поводу владельца лондонского «Челси», российского бизнесмена Романа Абрамовича.
В Великобритании призвали болельщиков «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича
  • Legion-Media

«Мы признаём силу чувств, возникающих в клубах людей, но это не оправдывает поведения, которое совершенно неуместно в настоящее время. Я думаю, что люди могут показать страсть и поддержку своего клуба, не прибегая к подобным вещам», — цитирует представителя Джонсона Mirror.

Напомним, Абрамович был внесён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в 29-м туре АПЛ.

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