«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в 29-м туре АПЛ
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Сити» не смог забить в национальном первенстве впервые с 30 октября. Причём тогда в матче 10-го тура их соперником тоже был «Кристал Пэлас» (0:2).
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу. «Кристал Пэлас» с 34 очками находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лестер» и одержал пятую победу подряд в АПЛ.