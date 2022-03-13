«Арсенал» обыграл «Лестер» и одержал пятую победу подряд в АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лестером» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

На 11-й минуте хозяев вывел вперёд Томас Парти, а на 59-й пенальти реализовал Александр Ляказетт.

Для «Арсенала» эта победа стала пятой подряд в чемпионате Англии по футболу. Таким образом, подопечные Микеля Артеты набрали 51 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Лестер» (33) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Кая Хаверца на 89-й минуте принёс «Челси» победу над «Ньюкаслом» в АПЛ.