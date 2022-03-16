«Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 41-й минуте забил Ренан Лоди.

Подопечные Диего Симеоне одолели МЮ по сумме двух матчей, так как первая игра завершилась вничью (1:1). Таким образом, «Атлетико» пробился в четвертьфинал турнира.

Ранее португальский форвард Криштиану Роналду написал эмоциональный пост перед ответным матчем с «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить