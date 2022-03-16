«Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 41-й минуте забил Ренан Лоди.

Подопечные Диего Симеоне одолели МЮ по сумме двух матчей, так как первая игра завершилась вничью (1:1). Таким образом, «Атлетико» пробился в четвертьфинал турнира.

Ранее португальский форвард Криштиану Роналду написал эмоциональный пост перед ответным матчем с «Атлетико».