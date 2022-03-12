Бензема прокомментировал свой хет-трик в матче с ПСЖ

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал свой хет-трик в ворота «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:1).

«Это была очень важная игра не только для меня, но и для всех. Возможно, сейчас мой лучший сезон. Я всегда хочу, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий. Это был волшебный вечер для всех нас», — цитирует Бензема Marca.

Он также отметил, что хет-трик произошёл благодаря его партнёрам и тренерам, а также тем, кто не смог выйти на поле.

Напомним, что Бензема оформил хет-трик в ответном матче с ПСЖ (3:1) и вывел «Реал» в четвертьфинал турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу королевского клуба.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» переиграл на своём поле «Кадис» в матче Примеры.