Дзофф: ошибка в матче с «Реалом» не Доннаруммы

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Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заступился за вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3).
Дзофф: ошибка в матче с «Реалом» не Доннаруммы
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить его в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его», — цитирует Дзоффа Calciomercato.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин.

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