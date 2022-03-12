Дзофф: ошибка в матче с «Реалом» не Доннаруммы
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«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить его в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его», — цитирует Дзоффа Calciomercato.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.
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