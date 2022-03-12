Булыкин: «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Булыкин: «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин

«По подбору футболистов «Локомотив» — очень хорошая команда, тем более что сегодня играет дома. В матче с ЦСКА расцениваю шансы 50 на 50», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он добавил, что матч будет жарким, как настоящее дерби. По мнению Булыкина, болельщиков ждёт результативная игра. Он добавил, что новички ЦСКА хорошо себя проявляют.

«Локомотиву» с первых минут нужно показать, кто в доме хозяин, не отходить от своей стратегии прессинга на чужой половине поля и активных действий впереди», — добавил Булыкин.

Дерби пройдёт 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (31) — на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

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