Источник: игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций
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Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, футболисты «Челси» изучают возможность расторжения контракта в связи с санкциями в отношении Абрамовича. Они собираются покинуть клуб, если в «Челси» начнётся ухудшение финансовой ситуации и задержка зарплаты.
Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.
Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
Ранее сообщалось, что Клопп поддержал санкции в отношении Абрамовича и «Челси».