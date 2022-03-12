Источник: игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций

Короткая ссылка
Некоторые футболисты лондонского «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций против владельца Романа Абрамовича.
Источник: игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Pond

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболисты «Челси» изучают возможность расторжения контракта в связи с санкциями в отношении Абрамовича. Они собираются покинуть клуб, если в «Челси» начнётся ухудшение финансовой ситуации и задержка зарплаты.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее сообщалось, что Клопп поддержал санкции в отношении Абрамовича и «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить