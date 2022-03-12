Источник: игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций

Некоторые футболисты лондонского «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций против владельца Романа Абрамовича.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболисты «Челси» изучают возможность расторжения контракта в связи с санкциями в отношении Абрамовича. Они собираются покинуть клуб, если в «Челси» начнётся ухудшение финансовой ситуации и задержка зарплаты.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее сообщалось, что Клопп поддержал санкции в отношении Абрамовича и «Челси».