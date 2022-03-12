Клопп поддержал санкции в отношении Абрамовича и «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал санкции в отношении «Челси» и его владельца российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Я сочувствую Тухелю, игрокам и всем сотрудникам «Челси». Они не виноваты в происходящем. Я думаю, что решение британского правительства было правильным, если быть на 100% честным», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Он также добавил, что не знает о роли Романа Абрамовича, но предполагает, что он имеет отношение ко всему происходящему в мире.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

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