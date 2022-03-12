Валерий Баринов: в матче «Локомотив» — ЦСКА будет ничья
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«С обороной у «Локомотива» есть проблемы. У ЦСКА выдался не самый удачный матч с «Нижним Новгородом». Забили на последних секундах. Конечно, они сделали вывод после этого матча. Я симпатизирую Березуцким. Они хорошо справляются со своей работой. Думаю, будет ничья», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
Дерби пройдёт 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.
ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (31) идёт на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).
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