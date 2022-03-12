Александр Емельяненко записал обращение к футболистам сборной России

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к футболистам сборной России.

«Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: «Пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на €25 млн в год.