Александр Емельяненко записал обращение к футболистам сборной России

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к футболистам сборной России.
Александр Емельяненко записал обращение к футболистам сборной России
  • РИА Новости

«Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: «Пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на €25 млн в год.

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