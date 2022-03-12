Источник: Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на €25 млн в год

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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».
Источник: Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на €25 млн в год
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации Marca, стороны должны согласовать все детали до 18 марта. Отмечается, что официально о переходе будет объявлено в конце сезона. 

Сообщается, что в «Реале» Мбаппе будет получать зарплату в размере €25 млн в год. Футболист также получит подписной бонус на €60—80 млн. Француз присоединится к королевскому клубу на правах свободного агента. Его контракт с парижской командой истекает в июне 2022 года.

Напомним, что «Реал» обыграл ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал турнира (общий счёт — 3:2).

Ранее сообщалось, что Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022.

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