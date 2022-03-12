Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина вызван в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Команда Парагвая сыграет с Эквадором (25 марта) и Перу (29 марта). Парагвайская сборная занимает предпоследнее место в отборочной группе, в 16 матчах набрав 13 очков.

Напомним, что Медина был вызван в сборную Парагвая в январе, но ЦСКА не отпустил футболиста из-за проблем со здоровьем. Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола Луис Канонникофф отрицательно отреагировал на решение ЦСКА не отпускать игрока в расположение сборной Парагвая.

Ранее сообщалось, что Бензема прокомментировал свой хет-трик в матче с ПСЖ.