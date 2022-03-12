Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина вызван в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022
  • AFP
  • © SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Команда Парагвая сыграет с Эквадором (25 марта) и Перу (29 марта). Парагвайская сборная занимает предпоследнее место в отборочной группе, в 16 матчах набрав 13 очков. 

Напомним, что Медина был вызван в сборную Парагвая в январе, но ЦСКА не отпустил футболиста из-за проблем со здоровьем. Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола Луис Канонникофф отрицательно отреагировал на решение ЦСКА не отпускать игрока в расположение сборной Парагвая.

Ранее сообщалось, что Бензема прокомментировал свой хет-трик в матче с ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить