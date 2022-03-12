Фанаты ПСЖ призвали руководство клуба уйти в отставку после вылета из ЛЧ

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Болельщики французского ПСЖ выступили с заявлением с критикой футболистов и руководства клуба после вылета из Лиги чемпионов.
Фанаты ПСЖ призвали руководство клуба уйти в отставку после вылета из ЛЧ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Неприемлемое и неизбежное разочарование, которого мы боялись и предвидели, к сожалению, произошло. Как у вас может быть настоящий план на игру, если ваша команда — это не что иное, как кучка «звёзд», которые едва взаимодействуют друг с другом? Как тренер может быть уважаемым хозяином раздевалки, если он явно не принимает решения?» — приводит слова из текста заявления Get French Football News

Фанаты также остались недовольны тем, что игроки команды гораздо чаще ходят на модные показы, а не на встречи с болельщиками. Кроме того, ультрас ПСЖ подчеркнули, что многим обязаны президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, но отметили, что он не подходит для этой работы.

«Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях в будущем и ежедневного присутствия его президента. Наш ПСЖ заслуживает людей, которые ему служат, а не тех, кому служит он. Мы будем говорить до тех пор, пока в клубе не произойдут крупномасштабные изменения. Мы делаем это в интересах ПСЖ, а не бренда, не маркетингового продукта», — добавили болельщики.

ПСЖ проиграл на выезде мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

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