Врачи диагностировали повреждение голеностопа у футболиста ЦСКА Дивеева
- РИА Новости
«У Игоря Дивеева по результатам проведённого обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава», — сообщает пресс-служба московского клуба.
Уточняется, что в ближайшие дни футболист пройдёт стартовую терапию. Сроки лечения игрока будут определены по её итогам.
Напомним, что в 23-м туре РПЛ встречались ЦСКА и «Урал». Матч завершился вничью со счётом (2:2), Дивеев получил травму и был заменён на 50-й минуте встречи.
ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. 9 апреля армейцы на выезде встретятся с идущими на 14-й позиции подмосковными «Химками» (21 очко). «Урал» (21) занимает 13-е место. Лидером чемпионата является «Зенит» (49).
Ранее защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё будущее в столичном клубе.