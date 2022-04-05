Врачи диагностировали повреждение голеностопа у футболиста ЦСКА Дивеева

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Медицинский штаб футбольного клуба ЦСКА выявил у защитника Игоря Дивеева повреждение голеностопа после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Врачи диагностировали повреждение голеностопа у футболиста ЦСКА Дивеева
  • РИА Новости

«У Игоря Дивеева по результатам проведённого обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава», — сообщает пресс-служба московского клуба.

Уточняется, что в ближайшие дни футболист пройдёт стартовую терапию. Сроки лечения игрока будут определены по её итогам.

Напомним, что в 23-м туре РПЛ встречались ЦСКА и «Урал». Матч завершился вничью со счётом (2:2), Дивеев получил травму и был заменён на 50-й минуте встречи.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. 9 апреля армейцы на выезде встретятся с идущими на 14-й позиции подмосковными «Химками» (21 очко). «Урал» (21) занимает 13-е место. Лидером чемпионата является «Зенит» (49).

Ранее защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё будущее в столичном клубе.

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