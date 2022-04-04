Магнуссон: надеюсь, что после завершения сезона останусь в ЦСКА
- РИА Новости
«Урал» — слабая команда, но они были очень хороши в защите, и мы провели не самый уверенный первый тайм. Конечно, ЦСКА разочарован ничьей, однако мы должны сделать правильные выводы», — цитирует Магнуссона «РБ Спорт».
Исландский футболист также выразил надежду, что следующий сезон он проведёт в ЦСКА, и сказал, что ему нравится играть в России.
«У меня была и будет оставаться мотивация выступать здесь», — добавил Магнуссон.
Напомним, что защитник сборной Исландии перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Бристоль Сити». За московский клуб он провёл 91 матч, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее защитник «Сочи» Прохин выразил надежду на вызов в сборную России.