Магнуссон: надеюсь, что после завершения сезона останусь в ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё будущее в столичном клубе и рассказал об игре с «Уралом».
Магнуссон: надеюсь, что после завершения сезона останусь в ЦСКА
  • РИА Новости

«Урал» — слабая команда, но они были очень хороши в защите, и мы провели не самый уверенный первый тайм. Конечно, ЦСКА разочарован ничьей, однако мы должны сделать правильные выводы», — цитирует Магнуссона «РБ Спорт».

Исландский футболист также выразил надежду, что следующий сезон он проведёт в ЦСКА, и сказал, что ему нравится играть в России.

«У меня была и будет оставаться мотивация выступать здесь», — добавил Магнуссон.

Напомним, что защитник сборной Исландии перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Бристоль Сити». За московский клуб он провёл 91 матч, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее защитник «Сочи» Прохин выразил надежду на вызов в сборную России.

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