Защитник «Сочи» Прохин выразил надежду на вызов в сборную России

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Защитник футбольного клуба «Сочи» и молодёжной сборной России Данила Прохин рассказал, что надеется на вызов в основную команду сборной России в следующий раз.
Защитник «Сочи» Прохин выразил надежду на вызов в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Провели сбор без официальных матчей, но хороший спарринг был с основной командой. Каждый хочет попасть в первую команду, все старались, хорошо провели сбор», — цитирует Прохина ТАСС.

Он также рассказал, что общался с главным тренером Валерием Карпиным, но ничего конструктивного не обсуждалось.

«Не было такого, чтобы он говорил, что в следующий раз вызовет в основную команду. Пока не знаю, посмотрим, надеюсь, что так будет», — добавил Прохин.

Напомним, что 26 марта состоялся тренировочный матч между основной командой и молодёжной сборной России. Подопечные Валерия Карпина одержали победу — 1:0. Гол в первом тайме забил нападающий Константин Тюкавин.

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