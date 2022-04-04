Мелкадзе заявил, что не испытывает радости от того, что «Спартак» низко расположился в турнирной таблице РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, ныне выступающий за «Сочи», прокомментировал турнирное положение в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белых.
Мелкадзе заявил, что не испытывает радости от того, что «Спартак» низко расположился в турнирной таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Есть ли удовлетворение или радость от того, что я с «Сочи» на четвёртом месте, а «Спартак» — на десятом? У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы», — цитирует Мелкадзе ТАСС.

«Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1. Красно-белые (27 очков) занимают десятое место в турнирной таблице. «Сочи» сыграл вничью с «Зенитом» и расположился на четвёртой позиции (39 очков).

Ранее Геннадий Орлов отреагировал на матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).

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