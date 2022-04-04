Орлов: где все те критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на матч 23-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).

«Ну и где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что ЦСКА допустил осечку в чемпионской гонке, сыграв вничью с «Уралом» (2:2). При этом Орлов отметил, что «Динамо» играл с «обескровленным» «Краснодаром», но ничего не показал в матче (1:0).

Ранее Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке.