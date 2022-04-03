Семак: «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке
- РИА Новости
«Футболисты «Сочи» неплохо оборонялись, достаточно надёжно. Была пара неплохих моментов, когда Артём Дзюба и Дмитрий Чистяков били головой, но в целом мы создали не так много моментов, как хотелось бы. Хорошо сыграли в защите, за исключением одного углового», — цитирует Семака «Матч ТВ».
По его словам, вся атакующая линия «Зенита» сыграла ниже своих возможностей.
«Все сыграли чуть хуже, чем могут», — сказал он.
Семак добавил, что во втором тайме у футболистов «Зенита» было желание отличиться, однако не хватило остроты в завершающей стадии атаки.
«Ничья — не тот результат, на который рассчитывали», — отметил тренер команды из Санкт-Петербурга.
«Зенит» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ — 0:0.
«Зенит» (49 очков) лидирует в чемпионате России. «Сочи» (39 очков) располагается на четвёртой позиции.
Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.