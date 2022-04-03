Шалимов — о матче с ЦСКА: в конце игры «Уралу» не дали пенальти

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 23-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Игрой мы довольны. «Урал» играл с командой, которая на ходу. Они хорошо усилились. Ничья — хороший результат», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Урал» в последних матчах играет достаточно организованно в обороне.

«Надо выправлять ситуацию. Мы рады, что мы зацепили очко, но в конце нам не дали пенальти, который должен был быть», — заключил он.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2.

В составе «Урала» мяч забил Эрик Бикфалви (55-я минута). У ЦСКА отличился Игорь Дивеев (третья) и Юсуф Языджи (94-я). Яка Бийол (седьмая) записал на свой счёт автогол.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что гол Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.