Гол Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу подопечных Сандро Шварца — 1:0.
В компенсированное к первому тайму время арбитр Алексей Сухой после подсказки ассистентов VAR назначил 11-метровый удар в ворота хозяев после нарушения Александра Черникова на форварде бело-голубых Фёдоре Смолове. В итоге этот пенальти реализовал Даниил Фомин.
Таким образом, «Динамо» набрало 46 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» (36) находится на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что Фомин в матче с «Краснодаром» забил свой девятый мяч в РПЛ в сезоне.