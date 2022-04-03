Гол Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде переиграло «Краснодар» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу подопечных Сандро Шварца — 1:0.

В компенсированное к первому тайму время арбитр Алексей Сухой после подсказки ассистентов VAR назначил 11-метровый удар в ворота хозяев после нарушения Александра Черникова на форварде бело-голубых Фёдоре Смолове. В итоге этот пенальти реализовал Даниил Фомин.

Таким образом, «Динамо» набрало 46 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» (36) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Фомин в матче с «Краснодаром» забил свой девятый мяч в РПЛ в сезоне.