«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:3.

Счёт в матче открыл Ибраима Конте на 21-й минуте. Роберто Фирмино оформил дубль во встрече на 55-й и 65-й минутах.

В составе «Бенфики» голами отметились Гонсалу Рамуш (на 32-й минуте), Роман Яремчук (на 73-й минуте) и Дарвин Нуньес (на 81-й минуте).

Счёт первого матча — 3:1 в пользу «Ливерпуля». Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Вильярреалом».

Ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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